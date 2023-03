Formato dinâmico

Ana Maria ainda continua agradando ao trazer propostas mais dinâmicas para o programa, como as brincadeiras que surgem no "Feed da Ana", com Ju Massaoka. No quadro, a comandante do "Mais Você" descobre tendências virais das redes sociais e acerta no tom ao reproduzi-las ao vivo, como quando recriou a atividade de um "Big Brother" gringo e recebeu o cachorro de uma das profissionais no estúdio.