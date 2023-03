Isabela Frasinelli/iG - 10.03.2023 Coldplay inicia maratona de shows com Seu Jorge e show de luzes





Mais de 70 mil pessoas acompanharam o show do Coldplay na noite desta sexta-feira (10), no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A primeira das onze apresentações da maratona da banda pelo Brasil aconteceu após muita expectativa, já que as datas agendadas inicialmente para 2022 foram remarcadas após um problema de saúde do vocalista Chris Martin após o Rock in Rio. E o grupo não deixou a desejar no retorno aguardado ao país, promovendo um espetáculo de luzes e carisma.

O público chegou ao estádio debaixo de muita chuva, o que piorou o trânsito na zona oeste da cidade e incentivou os fãs com diferentes capas de chuva a andarem pelo bairro para chegarem ao destino. O tempo fechado continuou nos shows de abertura, da brasileira Elana Dara e da banda escocesa Chvrches, o que fez espectadores das pistas acompanharem as apresentações sob a área coberta nas laterais do estádio.

Isabela Frasinelli/iG - 10.03.2023 Produção trocou palco de abertura para show do Coldplay





Enquanto a equipe trocava a estrutura montada para a abertura para o palco grandioso da turnê “Music Of The Spheres”, a chuva se tornou uma garoa e animou os fãs que ansiavam pegar os celulares para registrar o show tão esperado. O momento de transição também foi espaço para promoção das iniciativas de sustentabilidade do Coldplay, como projetos sociais beneficiados pelos shows ao redor do mundo e orientações sobre as pulseiras de LED oferecidas a todos.





Os avisos orientaram o público a devolver o item no final, inclusive comparando porcentagens de quantas pulseiras foram devolvidas em países que já receberam a banda. O acessório se tornou um diferencial do grupo britânico e compõe o show de luzes da performance, quando diferentes de cores surgem nos pulsos das pessoas em sincronia com a música, iluminação do palco, fogos, fantoches, papéis picados e bolas pulando na plateia - o que impacta com uma mistura de sensações para quem vive aquilo pela primeira vez.

Isabela Frasinelli/iG - 10.03.2023 Estádio do Morumbi ficou amarelo em performance de 'Yellow', em show do Coldplay





O visual surpreendente gera a vontade de deixar o celular no bolso para acompanhar a miscelânea de detalhes por todo o público, o que Chris Martin chega a incentivar entre as músicas. Ao cantar sucessos como “Yellow”, as pulseiras tornaram o estádio amarelo. Hits como “Fix You”, “Viva La Vida” e “The Scientist” ficaram ainda mais visualmente impactantes ao lado dos gritos usuais dos fãs.

Inclusive, os fãs também foram um elemento de destaque no show de estreia da maratona, sendo sempre incluídos na boa tentativa do vocalista em falar em português - apesar de ele pedir desculpas por errar palavras no idioma. O grupo iniciou a performance após ser apresentado por um trio de admiradores e uma fã ainda teve a chance de subir ao palco para cantar com Chris a faixa “Let Somebody Go”, parceria do britânico com Selena Gomez.

O “feat” ao vivo gerou risadas do cantor, pela fã confundir o tom da faixa em algumas ocasiões, além de se aproximar bastante dele no piano. A sortuda foi Anália Guedes e aproveitou a oportunidade para divulgar o trabalho como cantora profissional.

Isabela Frasinelli/iG - 11.03.2023 Fã subiu ao palco para cantar em show de Coldplay





Chris Martin se movimentou frequentemente pelo palco para ficar próximo de diferentes áreas do estádio e surpreendeu o público ao se apresentar em um pequeno palco na zona contrária à grande estrutura. No espaço, as surpresas não pararam, já que Seu Jorge surgiu para se apresentar ao lado do Coldplay.

O artista brasileiro foi ovacionado ao se juntar ao grupo para cantar “Amiga da minha mulher”, faixa que também foi cantada aos gritos pelas pessoas. O britânico seguiu tocando o violão durante o momento e até arriscou cantar alguns trechos, como “não pego, eu pego, não pego não”.

Isabela Frasinelli/iG - 10.03.2023 Seu Jorge foi convidado para show de Coldplay





Confira abaixo mais registros do show do Coldplay em São Paulo:









