'Não é para mim'

Já na casa, Fred passou a madrugada isolado no quarto deserto e chorando, desacreditando que Larissa havia deixado o reality show. O brother voltou a questionar as decisões do público: "Óbvio que vemos muitos recortes das pessoas, mas se a visão do Brasil prefere que essas atitudes que as pessoas de lá [fundo do mar] tiveram lá são melhores do que as que ela [Lari] teve, não é para mim isso aqui".