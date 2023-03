Reprodução / Instagram 14.03.2023 Angélica visita Claudia Raia

Claudia Raia e Angélica compartilharam nas redes sociais fotos do encontro das famílias nesta terça-feira (14). Angélica levou o marido, Luciano Huck e a filha Eva, de 10 anos, para conhecerem o Luca, filho recém-nascido de Raia.

"Encontro em família com meus amigos irmãos Angélica, Luciano Huck e a princesa Eva! Obrigada, meus amores, pelo carinho e por tantos anos de amizade, amo vocês!", escreveu a atriz na legenda.





Angélica também publicou fotos no Instagram e fez uma homenagem para Claudia e Luca. “Ela é pura inspiração! Luca, você tem pais incríveis e um papai muito babão! Gostaria de dizer que estou apaixonada por você…”, declarou a apresentadora.

No último final de semana, ocorreu uma festa de mesversário para o bebê Luca, que completou um mês de vida. A comemoração foi reservada para os mais próximos e teve doces e um bolo decorado na residência da família.









