Além da TV

As diversas facetas como ator e humorista renderam trabalhos como diretor, roteirista e produtor em diferentes formatos. Além da TV, o profissional atuou no teatro e cinema nacional. Entre os filmes que já participou estão produções como "Gabriela, cravo e canela” (1983), “Dias Melhores Virão” (1989), “O que é isso Companheiro” (1997), "“Detetives do Prédio Azul 2" (2018) e “Meu Passado me Condena 2” (2015).