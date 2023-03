Reprodução/Globo - 12.03.2023 Silvero Pereira emocionou Xuxa com história pessoal envolvendo a artista no 'Altas Horas'





Prestes a completar 60 anos, Xuxa ganhou um programa especial no "Altas Horas" deste sábado (11) e foi surpreendida com relatos de diversas celebridades sobre os impactos da trajetória como artista. Silvero Pereira, de "Pantanal", se emocionou e emocionou a apresentadora ao fazer um depoimento sobre a influência do ícone da TV durante a infância do ator.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



O intérprete de Zaquieu no remake da novela das nove contou como Xuxa foi uma inspiração enquanto ele crescia no interior do Ceará, sendo que sempre se identificou como uma "criança viada". Silvero relatou imitava as performances das paquitas e relatou como colegas da escola usavam o nome das assistentes de Xuxa para ofendê-lo.





"Conseguia ver o mundo através da televisão, porque eu sempre soube que queria ser artista. Mas minha cidade é um buraco negro quando se fala de cultura [...] Botava toalha na cabeça, usava roupas da minha mãe e dançava. Um dia, colegas me viram escondido, porque fazia isso escondido para que ninguém visse [...] Aonde eu ia, gritavam 'paquita' e isso era uma dor absurda, porque revelaram algo que era para estar escondido, porque tinha medo da sociedade", afirmou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Pereira continuou emocionado ao reconhecer que estava ao lado das paquitas no programa de Serginho Groisman e citou como "sempre foi paquita". As artistas que trabalharam com a Xuxa então o "coroaram" como paquita e levaram a apresentadora às lágrimas, enquanto a plateia o aplaudia de pé.



Confira abaixo o depoimento completo:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.