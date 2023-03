Tata Barreto/Globo Antônio Pedro morreu aos 82 anos





O ator Antônio Pedro morreu neste domingo (12), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. O artista, conhecido por participar de novelas e humorísticos da Globo, estava internado em um hospital e morreu de insuficiências renal e cardíaca.

Entre os projetos de destaque na emissora, estão produções como "Sassaricando" (1987), "Escolinha do Professor Raimundo" (1990/92/94), "Sítio do Picapau Amarelo" (2002), "A Diarista" (2006), "Malhação" (2007/2009) e "Zorra" (2015-2017). Os últimos trabalhos do ator na empresa aconteceram em "Bom Sucesso" (2019), "Shippados" (2019) e "Filhas de Eva" (2021).















O velório acontece no Crematório e Cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio. O corpo será levado para cremação às 15h30. Antônio deixa três filhos, entre eles as atrizes Alice Borges e Ana Baird.

Além da carreira artística como ator, diretor, roteirista e produtor, o profissional também traçou uma trajetória na política. Ele foi diretor de teatros da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) e Secretário Municipal de Cultura do Rio durante a década de 1980. Nos anos 90, atuou como coordenador do projeto Teatro na UERJ.

