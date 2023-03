Reprodução/Instagram - 11.03.2023 Ex-'BBBs' Viih Tube e Eliezer esperam primeira filha juntos





Na reta final da gravidez, Viih Tube usou as redes sociais para mostrar aos 26 milhões de seguidores os preparativos para a chegada de Lua. Na noite desta sexta-feira (11), a influenciadora exibiu que estava montando a mala para levar à maternidade no dia do nascimento da filha com o ex-"BBB" Eliezer.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A também ex-participante do reality compartilhou como organizou os itens para o hospital, com diferentes trocas de roupas para a bebê separadas em bolsas personalizadas com o nome de Lua. Viih ainda ressaltou como prefere adiantar algo mais elaborado para não faltarem opções para a filha.





"Montando a mala maternidade da princesa. Sou da mamãe que prefere levar roupa para sobrar do que faltar", escreveu nos stories do Instagram, onde exibiu as trocas de roupas etiquetadas para os momentos dos primeiros dias de vida da filha. Nos registros, é possível ver roupas coloridas e estampadas.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Mais cedo, a influenciadora havia exibido o barrigão ao posar ao lado do carrinho de bebê. Viih também apareceu na rede social com Eliezer, desembalando roupas na expectativa para chegada de Lua.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.