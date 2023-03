Climão

Alface chegou a um acordo com Guimê de que influenciaria em uma segunda decisão importante do colega como líder, mas Tadeu voltou a interferir no programa para ressaltar que as escolhas deveriam ser feitas apenas pelo cantor. O apresentador até protagonizou um climão com o líder durante a seleção do VIP, vetando a escolha de Sarah Aline para o grupo, já que esta seria uma decisão de Ricardo.