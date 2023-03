Reprodução/Instagram Maiara e Fernando Zor reataram o relacionamento mais uma vez





Após mais de dez términos, Maiara e Fernando Zor reataram o relacionamento novamente. A confirmação aconteceu durante um show nesta sexta-feira (10), quando os cantores trocaram beijos durante uma apresentação da artista com Maraisa.

Os artistas protagonizaram o momento íntimo no palco da performance da dupla na primeira noite do navio de Luan Santana, que ainda terá shows de Gustavo Mioto, Leo Santana e mais artistas. Os beijos de Maiara com a dupla de Sorocaba acontecem após novos rumores de uma reconciliação, já que eles foram vistos juntos em Goiás recentemente.





Os boatos se fortaleceram quando Fernando fez uma homenagem às "mulheres da vida dele" na última quarta-feira (8), no dia internacional da mulher. O sertanejo havia publicado fotos com familiares e com a cantora nas redes sociais.





Maraisa aproveitou a situação para tirar sarro da irmã diante dos fãs. "Se largar de novo, vai ser vergonhoso", brincou, levando o público às risadas. "Olha o comentário desnecessário dela", respondeu Maiara. Confira momentos do show abaixo:





















