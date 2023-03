Reprodução/Instagram - 26.01.2023 Luana Piovani vive polêmica com o ex-marido, Pedro Scooby





Luana Piovani decidiu retornar à terapia em meio as diversas polêmicas que enfrenta na vida pessoal, como o processo com o ex-marido, Pedro Scooby. O ex-"BBB" a processou pela exposição dele e dos três filhos, Bem, Liz e Dom , e a atriz fez a revelação sobre a volta aos cuidados da saúde mental em uma publicação sobre o filho mais velho.

"'Amar é dar o que se não tem'. Lacan [psicanalista] que disse isso, mas foi minha analista que me contou, há mais de década. Aliás, voltei para a análise, graças a Deus. O barraco está desarrumado", escreveu na legenda de uma publicação no Instagram, na manhã desta quarta-feira (8).





A postagem traz fotos de Dom, de 10 anos, posando com um óculos de sol. Piovani também cita o dia da mulher no post e afirmou como o filho a "ensinou a ser mãe". "Mas acordei com saúde hoje. Meus filhos também. Então? Segue o baile. Todos de pé", complementou.

