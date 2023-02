Reprodução/ Instagram Luana Piovani postou momento entre os filhos, Dom e Bem

Na manhã desta quinta-feira (16), Luana Piovani publicou um vídeo, no Instagram, que mostra os dois filhos, Dom e Bem, tomanado café da manhã juntos. No post, a atriz mandou uma indireta para Pedro Scooby, pai das crianças, que moveu um processo contra ela.

"Crianças quando são tratadas como crianças, agem como crianças. Um lê e o outro acarinha. Bom dia, mundão! Grata, Pai, pela saúde dos meus filhos", escreveu ela na legenda.



Uma das reclamações que Luana Piovani fez contra Pedro Scooby, como pai, foi a de tratar os filhos como amigos e o mais velho, Dom, não como uma criança.

A atriz está sendo processada pelo atleta não só por criticá-lo, nas redes sociais, mas também por expor questões que diz respeito aos cuidados dos filhos, como o valor estabelecido pela pensão que o ex-BBB não queria pagar.