Reprodução/Instagram Luana Piovani e Pedro Scooby

Nesta quarta-feira (01), Luana Piovani usou o Instagram para comentar, mais uma vez, sobre o processo que o Pedro Scooby move contra ela. A atriz informou que o surfista teria colocado fotos dela pelada nos documentos da ação judicial.

Leia também Maíra Cardi assume relacionamento após término de Arthur Aguiar

Pelos stories, Piovani compartilhou um post da advogada dela, Maria Cristina Câmara, que discute a violência processual. A atriz, então, escreveu: "Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção".

Na publicação, Maria Cristina explica que a violência processual é percebida no âmbito do Poder Judiciário, onde a parte abusiva usa o processo judiciário que está em andamento para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Na legenda, a profissional pontua: "A propósito, o Poder Judiciário é o reflexo do que somos em sociedade, portanto, muitas vezes nos deparamos com um Judiciário machista, misógino e patriarcal, que permite ou ignora situações de violência de gênero".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente





Larissa Albuquerque 15h40