Reprodução Pedro Scooby diz que filhos estão sendo afetados com disputa judicial

O surfista Pedro Scooby apareceu nos Stories do Instagram nesta terça-feira (14) para desabafar sobre o momento que está vivendo. No relato, ele diz que os filhos do relacionamento com a atriz Luana Piovani estão sendo afetados com a disputa judicial.

"Na sexta-feira, eu vou para Portugal ficar com as crianças um pouquinho. Eu já tinha prometido para eles, então vou para lá. A gente está num momento de eu cuidar da minha família, da minha saúde mental, cuidar das crianças e do meu joelho também", detalhou o surfista, que voltou a treinar.

O ex-marido de Luana Piovani, com quem vem trocando alfinetadas desde dezembro, revelou estar em contato com uma psicologa feminista.

"Desde que eu fiz aquela última live, ela tem me ajudado muito na minha vida pessoal, na minha saúde mental, com minha família e ela agora está dentro do time que está para me ajudar".

Scooby prossegue dizendo que o auxílio da profissional é para que a relação familiar com Piovani e as crianças seja resolvida da melhor forma possível.

"No final quem está sofrendo mais são as crianças e é triste, né? Elas já estão sendo, de alguma forma, afetadas e a gente tem que evitar isso", lamentou.