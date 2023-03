Reprodução/YouTube/Instagram - 19.01.2023 Shakira e Gerard Piqué vivem polêmicas desde divórcio





"As mulheres não choram, as mulheres faturam", diz um trecho da música "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", lançada no início de janeiro. Shakira, de fato, parece ter deixado as lágrimas de lado e está faturando muito com músicas sobre o divórcio do jogador de futebol Gerard Piqué, oficializado em novembro de 2023.



Além da colaboração com o produtor Bzrp, a cantora lançou outras duas canções desde o fim do casamento, "Te Felicito" e "Monotonía", que trazem indiretas sobre o término. As três músicas totalizam um retorno milionário para a artista colombiana, de 21 milhões de euros, aproximadamente R$ 116 milhões.







As informações são do site espanhol "Sport", que divulgou um estudo sobre o pagamento de plataformas de streaming musical aos artistas. Segundo a publicação, o Spotify desembolsa 0,037 centavos por cada reprodução da faixa, enquanto YouTube paga 0,0069 centavos.

As três canções já apresentam cerca de 1,1 bilhão de reproduções em cada uma das plataformas. Além das mensagens ao ex em músicas, Shakira também já mandou indiretas a Piqué em entrevistas, como quando fez uma provocação recente à atual namorada do jogador .

