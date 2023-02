Foto: Reprodução/Twitter Shakira manda indireta para nova namorada de Piqué: 'Lugar no inferno'





Dando início a mais um capítulo da separação de Shakira e Gerard Piqué, a cantora colombiana não poupou palavras ao falar, pela primeira vez, do novo relacionamento do ex-marido com Clara Chia Marti.

Em um bate-papo com o jornalista Enrique Acevedo, da Televisa, exibido nesta segunda-feira (27), a cantora contou como a situação da separação a fortaleceu e mandou uma indireta nada sutil à nova namorada de Piqué.













"Há um lugar no inferno reservado para mulheres que não apoiam outras mulheres", disse Shakira ao ser questionada da suposta infidelidade do ex-marido com Clara. Shakira afirmou que tudo o que aconteceu serviu como um "despertar", para que ela passasse a se sentir mais confiante em si mesma.

"Sempre fui emocionalmente bastante dependente dos homens, já me apaixonei pelo amor, e acho que consegui enteder aquela história de outra perspectiva e hoje me basto sozinha", disse ela.

Shakira conta que o apoio que recebeu dos fãs foi essencial para que ela se mantivesse de pé durante todo o ocorrido. "Me senti apoiada pelo meu público de uma maneira que nunca imaginei. Me deram a força para levantar e para dizer que estou pronta para o próximo round", disse ela.









Shakira e Piqué tiveram um relacionamento por 11 anos, mas nunca chegaram a se casar oficialmente. O ex-casal são pais de dois filhos, Milan, de 9 anos e Sasha, de 7 anos. A separação foi oficializada em junho de 2022, após Shakira descobrir aparentes traições de Piqué, mas a custódia dos filhos foi oficializado recentemente.