Reprodução/ Instagram Madonna e suposto namorado Josh Popper

Madonna estaria namorando o boxador Josh Popper que treina com um dos filhos dela. A cantora terminou, recentemento, o o relacionamento com o modelo Andrew Darnell e logo engatou o romance com o atleta segundo o Daily Mail.

Josh Popper publicou uma foto, recentemente, com Madonna no local em que treina. "Quero agradecer aos meus treinadores, minha equipe e a família Bredwinners (a academia) por me incentivar a ser o meu melhor dentro e fora do ringue", escreveu ele na publicação.

A cantora também já publicou uma foto com um modelo e escreveu: "Em uma cultura dominada por homens, sempre há exceções". Josh foi questionado pelo veículo sobre a romance com Madonna e não negou e nem afirmou se eles estão namorando oficialmente.









