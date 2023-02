Reprodução/Instagram 20.02.2023 O pequeno Luca está com nove dias de vida

Claudia Raia está encantada com a maternidade e compartilhou uma foto em que o filho caçula, Luca , de apenas nove dias de idade, aparece sorrindo para a câmera. A atriz compartilhou a imagem em uma rede social na manhã desta segunda-feira (20) e comentou sobre a felicidade dele.

"Bom dia com o sorriso de quem é feliz", escreveu ela.

O bebê é fruto do casamento da atriz com o ator Jarbas Homem de Mello e nasceu no dia 11 de fevereiro, em uma maternidade de São Paulo . Luca chegou em um momento muito raro na vida de Claudia, que deu à luz com 56 anos, algo muito complicado para as mulheres.



No dia do parto, ela fez um post em que aparece com o bebê bem pertinho do seu rosto e falou sobre a emoção do nascimento dele. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca", escreveu ela.

No dia que saiu da maternidade, ela também comentou sobre o que é gerar uma criança. "Dia de voltar para casa com os amores da minha vida. Não tenho palavras para descrever a emoção de gerar uma vida. O amor por um filho é algo realmente divino e único! Obrigada por todas as mensagens de carinho. Estamos muito felizes".