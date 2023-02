Reprodução/Instagram 20.02.2023 Mariana Belém estava hospedada em um hotel que foi atingido pelas fortes chuvas

Mariana Belém estava na cidade de São Sebastião quando foi surpreendida pelas fortes chuvas que atingiram todo o litoral norte paulista na madrugada de sábado para domingo (19). A cantora, que é filha de Fafá de Belém, mostrou um vídeo do quarto do hotel, que ficou com água até a altura dos joelhos, e revelou que perdeu o carro por causa da enchente.

"Nosso carro está perdido. Deu PT (perda total) em todos os carros. Todos. Agora vamos para outro lugar porque, se chover novamente, nosso hotel cai a energia", comentou. "Não sei dizer para vocês o que é não saber se vai morrer afogada ou eletrecutada. Tomamos vários choques no hotel", narrou.

Ela também afirmou que conseguiram um novo hotel para se hospedar e que só está com a roupa do corpo, além dos documentos. "Estamos bem, na medida do possível. A gente saiu andando, todos juntos, pedindo um wi-fi de porta em porta, até acharmos um hotel que nos deu um voucher. Estou com toda a minha vida (na bolsa), com meus documentos. A nossa mala ficou no escritório do hotel".

Mariana também falou que ficou surpresa ao descobrir que várias pessoas morreram soterradas, pois não tinha nenhuma informação no hotel. "Parece que vivi um pesadelo. Saí do quarto com a mala na cabeça e água na cintura, cheia de óleo de frigideira, combustível, lama e coco de rato. Vou tomar antibiótico por uma semana porque estou com medo de morrer. Ainda assim estamos melhores que muita gente que está pior que a gente", falou.

Reprodução/Instagram 20.02.2023 Quase todas as áreas comuns do hotel de Cambury, em São Sebastião, ficaram inundadas





Reprodução/Instagram 20.02.2023 O quarto de Mariana Belém ficou inundado após as chuvas fortes em São Sebastião





Reprodução/Instagram 20.02.2023 O hotel onde Mariana Belém estava hospedada fica na praia de Cambury, em São Sebastião