Reprodução/ Instagram Claudia Raia mobiliou o quarto de Luca

No último sábado (11), Claudia Raia deu à luz a Luca, terceiro filho da atriz de 55 anos. Mãe experiente, a artista deixou o quarto do pequeno pronto e publicou toda a decoração no Instagram. Mas, os seguidores não aprovaram muito o cômodo e se espantaram com o preço dos móveis.

Leia também Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

"Quero compartilhar com vocês um pouco do quartinho do Luca, pensamos em cada detalhe com muito amor!", escreveu ela na legenda do vídeo.

Mas, só o berço do quarto, de madeira maciça e que vira cama para quando Luca tiver maior, custa cerca de R$ 3,8 mil. Deste modo, ao invés de elogiar, os internautas reclamaram do preço dos itens de decoração. "Pra quem pode né Claudinha!? Essa não é a realidade das brasileiras… infelizmente!", disse um.

"Além de tudo deve ter ganhado porque fez propaganda....coitado de nós pobres mortais", escreveu outro.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Outros seguidores ainda insinuaram que Claudia Raia teria bancado o cômodo de Luca com dinheiro público, devido à polêmica da artista com a Lei Rouanet. No entanto, é preciso ressaltar que a atriz teve 5 milhões de reais aprovados pelo Ministério da Cultura para a arrecadação de verba e produção de duas peças musicais, envolvendo “a pesquisa, montagem e temporada de dois espetáculos produzidos e encenados".

Ou seja, isso não quer dizer que ela recebeu tal valor do governo. E sim que a produção da peça foi autorizada a recorrer à patrocinadores, geralmente de iniciativa privada, para arrecadar o patrocínio. Este montante será distribuido para custos como mão de obra, materiais, alimentação, aluguel de teatro e mais.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente