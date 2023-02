Reprodução/Instagram Mel Maia recupera pertences após assalto

Mel Maia usou as redes sociais para revelar que conseguiu recuperar o carro e os celulares que haviam sido roubados na madrugada desta terça-feira (14) no Rio de Janeiro.

Pelos Stories do Instagram, a atriz apareceu aliada e agradeceu a todos que forneceram ajuda após o ocorrido.





"Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada", escreveu ela na legenda.

No momento do assalto, Mel estava acompanhada dos pais e do namorado, MC Daniel. "A gente conseguiu recuperar o carro, estamos aqui dentro do carro do meu pai. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar os telefones também. Recuperamos hoje pela manhã", contou.

Entre os itens roubados estavam o carro recém-comprado pela artista para o pai, e os celulares de todos.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.