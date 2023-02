Reprodução/ Instagram Mel Maia

Na última sexta-feira (10), Mel Maia usou o Instagram para fazer um desabafo sobre críticas que recebeu pelo tamanho das roupas que usa para trabalhar. A atriz está no ar em "Vai Na Fé", novela das 19h da TV Globo.

"Geralmente em dias que faz muito calor coloco um shorts, um cropped e aí ainda tenho que escutar chegando lá no meu emprego [Projac, estúdios da TV Globo]: 'Mel como você vem trabalhar assim? Cadê o resto da sua roupa?'", disse a atriz.

Mel afirmou que responde de forma ríspida: "2023 gente, vamos viver. E aí, quem me conhece sabe, eu respondo a altura, dou um fora, falo 'cuida da sua vida', mas depois fico pensando 'será que eu estou viajando em vir assim?'".

Ela, então, desabafou: "Olha no que fico pensando. Isso é tão retrô, eu não preciso me sentir assim, é um shorts e uma blusa".

