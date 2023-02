Reprodução/ Instagram MC Daniel e Mel Maia

Mel Maia fez uma himenagem ao namorado, MC Daniel. A atriz decidiu tatual a inicial do amado, a letra "D", no dedo anelar. O funkeiro mostrou a tatugem pelos stories do Instagram.

"Cadê a sua tatuagem nova, amor?", começou ele. Mel Maia respondeu: "Ah não, vou mostrar nos meus stories. Então me marca, para eu repostar".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Feliz e orgulhoso, MC Daniel funkeiro brincou: "Agora vou fazer uma tatuagem dela na minha testa".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente