Reprodução/Instagram Mel Maia presenteia o pai com carro de luxo

Mel Maia impressionou os seguidores ao revelar que comprou um carro de luxo para presentear o pai. No ar como Guiga em 'Vai na Fé', a atriz resolveu dividir a conquista.

Pelos Stories do Instagram, a artista compartilhou uma foto do pai ao lado do automóvel avaliado em R$ 409 mil coberto por uma capa de tecido e um laço vermelho.





"Dei um carrão para o meu pai de presente. Não costumo postar essas coisas, mas acho que a gente merece esse reconhecimento por tudo que venho conquistando", começou ela.

A atriz fez questão de demonstrar gratidão pela família. "Mas sempre com a força de vocês, família. Nossa família é muito unida e está sempre me apoiando e me ajudando a crescer, vamos construindo tudo juntos, sem vocês não sou nada! Meu sucesso também é o de vocês e você merece, baixola!", disse contando o apelido do pai.

Por fim, Mel comentou que o próximo presente será para si mesma após tirar a habilitação. "Quando eu começar a dirigir e puder comprar mais um... A próxima que vai ganhar um carrão vai ser eu!", concluiu.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.