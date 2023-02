Foto: Reprodução/Instagram Mc Daniel e Mel Maia foram vítimas de assalto no Rio





Mel Maia e MC Daniel relataram na manhã desta terça-feira (14) que foram vítimas de um assalto no Rio de Janeiro. A atriz e o namorado estavam acompanhados dos familiares quando foram surpreendidos pelos assaltantes, que levaram documentos, celulares e até o carro que a artista havia dado de presente ao pai.

"Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel. [Levaram] os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo", contou Mel, nos stories do Instagram.





A atriz da novela "Vai na Fé" havia mostrado na última semana o carro de luxo que presentou o pai, Luciano. "Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus. Nossa vida toda está aí dentro", pediu.

Maia ressaltou que está "correndo atrás" de uma solução e já buscou as autoridades do Rio de Janeiro. "Acabei de comprar [o carro] para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não têm noção", complementou.

