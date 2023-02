Reprodução/Instagram - 26.01.2023 Luana Piovani vive polêmica com o ex-marido, Pedro Scooby





Luana Piovani segue repercutindo nas redes sociais diante da briga judicial com o ex-marido, Pedro Scooby. Após aparecer chorando em um novo desabafo , a atriz foi vítima de intolerância religiosa nos comentários de uma publicação sem os filhos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Nos registros compartilhados no Instagram, Piovani aparece curtindo a natureza com familiares e crianças no Brasil. Dom, Liz e Bem, três filhos fruto do relacionamento com o ex-"BBB", não estão nas fotos.





"Brasil-primeira parte: Boiçucanga. Família. Sobrinhas. Água, Oxum. Deus", afirmou na legenda. Internautas mencionaram a ausência dos filhos nos cliques e ainda deixaram comentários de intolerância religiosa na publicação. "Ué, cadê os filhos?", afirmou uma pessoa. "Pensei a mesma coisa. E ainda critica o pai por fazer o mesmo. Ela diz tanto que Deus está com ela, mas Deus olha todos os lados da história", escreveu outra.



+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Ou é de Deus, ou de Oxum. São reinos diferentes e moradas também. Deus não trabalha com o diabo", comentou um usuário. "A mulher é cristã e fala em Oxum? Nada contra, mas tem que decidir para onde vai né? Vive em Israel", avaliou outro.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.