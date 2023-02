Reprodução/Instagram - 13.02.2023 Luana Piovani chorou ao comentar processo de Pedro Scooby





Luana Piovani apareceu entre lágrimas nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (13). Em uma série de vídeos, a atriz lamentou a briga na justiça com o ex-marido Pedro Scooby e afirmou que o surfista instruiu que o filho "apunhalasse a própria mãe".

"Sei que ele [Scooby] está organizando tudo, porque fez isso a vida inteira, mas finalmente estou me sentindo insegura. Estou achando que além deste punhal que recebi, e além desse outro aqui que foi enfiado por uma criança, mesmo saber o que estava fazendo. Instruída para que apunhalasse a própria mãe, está vindo outro aqui", pontuou nos stories do Instagram.





Em meio às polêmicas do ex-casal repercutindo nas redes, o filho mais velho de Luana e Pedro fez uma publicação a favor do pai . Após o posicionamento de Dom, advogada da atriz expressou a preocupação da cliente com a falta de supervisão do ex-"BBB" com os filhos .



Piovani ainda mencionou a equipe jurídica que a acompanha no relato recente. "Apesar de ter bons advogados e ser bem assistida, quando um processo vai para as mãos de um juiz, está nas mãos de uma pessoa que não te conhece, não conhece a sua história. Dentro dela tem a história dela, de onde é criada, de que jeito, no que acredita. Nós estamos falando de um país como Portugal, onde uma juíza manda uma mulher que foi agredida por seu companheiro ir jantar com ele", pontuou.

"Acho que esse era o lugar em que todo mundo estava esperando que eu chegasse. Porque eu já falei que guerreira é a Xena. Eu sou é abusada, mesmo. Estou sempre reivindicando meus direitos na internet até ter sido colocada mordaça em minha boca, mas agora estou aqui, do jeito que uma grande parte das pessoas queria. Estou chorando aqui no story. Me sentindo insegura, ameaçada", avaliou.

