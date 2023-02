Foto: Reprodução/Instagram Gabriela Prioli rebate críticas por voltar a trabalhar após dar a luz à filha

A jornalista e apresentadora Gabriela Prioli recorreu às redes sociais para rebater as diversas críticas que vinha recebendo por voltar à rotina de trabalho após dar a luz à primeira filha, Ava.

A jornalista deu a luz à filha Ava, primeira filha de Gabriela com o marido Thiago Mansur, em dezembro de 2022, e em uma conversa com os seguidores nos Stories do Instagram Gabriela conta todos são julgados o tempo todo, mas por ela publicar a vida na internet, acaba sendo mais julgada.

"Somos julgados o tempo todo. Eu e você. Todos nós. Eu, expondo publicamente a minha vida, sou julgada talvez por mais pessoas. Essa é a única diferença", iniciou a nova apresentadora do programa "Saia Justa" no GNT.

Gabriela afirma que independente da decisão que teria tomado, ela nunca agradaria todo mundo. "Me julgariam se eu tivesse voltado e se eu não tivesse voltando. E nunca, não importa qual seja minha decisão, eu vou agradar a todos. Sabe o que é o mais importante? É que eu não desejo agradar a todos. Eu quero fazer aquilo que, com as ferramentas que eu tenho, me parece o melhor para mim e para a minha filha", disse ela.

"Não faço isso sem dúvidas, sem dor. Mas faço. É isso que importa. Amadurecer é assim. Estamos bem, eu e Ava. Porque ela só está bem se eu estou bem. Passo longe da lógica do sacrifício para viver uma lógica de felicidade compartilhada", finalizou ela.