Cristian Vanelli protagonizou discórdias na madrugada desta segunda-feira (13) no "BBB 23". O empresário foi acusado de trair sisters e recebeu ameaças de agressão de Paula Freitas . As declarações da biomédica foram listadas e repudiadas em uma nota da equipe do brother.

"Infelizmente as ameaças da participante Paula vai muito além do jogo, muito além de um reality show", iniciou o comunicado nas redes sociais de Cristian. A publicação traz trechos em que a sister diz que irá

"matar" e "enfiar uma faca" no participante.





"As falas ditas hoje pela participante Paula [...], entre outras tão absurdas quanto essas são ameaça a integridade física do Cristian, inclusive com o uso de arma branca. Nós familiares, amigos e equipe repudiamos essas falas e estamos preocupados com à integridade física do Cristian. Ameaça a vida não é entretenimento", complementou.

Os administradores das redes do brother ainda prometeram "tomar providências e todas as medidas cabíveis serão acionadas". O iG Gente entrou em contato com a equipe de Cristian para checar quais medidas foram tomadas, mas não teve retorno até o momento.

Espectadores e familiares reagiram à nota de repúdio nos comentários da postagem. "Será que o Tadeu também vai falar alguma coisa sobre os discursos da Paula?", pontuou DJ Calixto em resposta. "[Ameaças] não fazem parte do game! Não aceitamos estes ataques ao Cristian. Vamos aguardar providências em relação às ameaças", declarou Rosane Vanelli.





