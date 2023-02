Reprodução/Globo - 13.02.2023 Patrícia Poeta e elenco do 'Encontro' aprenderam coreografia de Leo Santana





A Globo separou um momento da programação desta segunda-feira (13) para ensinar os espectadores a dança de "Zona de Perigo", música de Leo Santana que alcançou o topo das paradas no período pré-Carnaval. A aula da coreografia foi comandada por Tati Machado durante o "Encontro com Patrícia Poeta".

A repórter de entretenimento do programa matinal acompanhou as instruções do cantor na reportagem prévia e ensinou a apresentadora. Além de Patrícia, também integraram a dança Manoel Soares, Ana Thaís Matos, Valéria Almeida e profissionais dos bastidores da atração.





A plateia também acompanhou a aula na ocasião. "A gente já está aqui tomando umas aulas, para não pagar aquele mico total", pontuou Patrícia. "Não temos o rebolado todo do Leo Santana e não vamos ter. Mas, uma dica que eu falo, é dar pulinhos [...] Depois você começa a se soltar mais", orientou Tati.

