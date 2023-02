Reprodução/Instagram Cleo defende Luana Piovani após vídeo chorando

Nesta segunda-feira (13) Cleo usou as redes sociais para defender Luana Piovani, após a atriz aparecer chorando na web em meio a briga judicial com o ex-marido, Pedro Scooby.

A filha de Gloria Pires cobrou as autoridades para a criação de uma ação para acabar com a divulgação de fake news envolvendo o nome de Piovani.





"Gente, cadê a pressão pública em cima do que está acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam por isso?", questionou ela.

E completou: "São tantos temas, usar um caso midiático para falar de outras mulheres que passam por coisas parecidas: processos irregulares em que os genitores dos seus filhos são tidos como tendo razão, o que se espera de homens e de mulheres, alienação parental".

A artista comentou que desde que conheceu a atriz, nunca a viu tão fragilizada. "Eu conheço a Luana há tanto tempo e nunca a vi chorando. E ela está chorando nas redes sociais. Isso é muito sério", destacou.

Por fim, Cleo alertou a importância do assunto. "A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é desagradável porque, no caso do genitor dos filhos dela, é um cara que conquistou muitos corações no Brasil. Ele é muito carismático, mas a gente precisa colocar as prioridades em seus lugares", concluiu.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.