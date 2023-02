Reprodução/Instagram No Brasil, Luana Piovani comenta apoio nas ruas: 'Uma comoção'

Luana Piovani está no Brasil e usou as redes sociais para comentar com os seguidores o carinho que vem recebendo nas ruas sobre a briga judicial com o ex-marido , Pedro Scooby.

Pelos Stories do Instagram, a atriz relatou as histórias desde o aeroporto até a chegada em casa no Rio de Janeiro.





"Rola uma comoção e eu estou muito feliz. As pessoas estão sabendo do que está acontecendo e estão muito gentis, solicitas e me dando muito apoio", garantiu ela.

A artista contou que no avião recebeu o apoio da comissão de bordo. "Dentro do avião, uma aeromoça e um comissário de bordo portugueses vieram falar comigo, dizendo que estavam vendo tudo o que estava acontecendo, que eles me parabenizavam pela coragem que é preciso para fazer o que eu estou fazendo, porque tem muita gente que sofre calada. Inclusive, a aeromoça falou que era uma delas, que no caso eu estava fazendo coro para a voz dela", disse.

Luana também falou que recebeu uma cartinha de uma pessoa que estava na área econômica contando a sua história.

"E ainda tem gente que acha que eu devia ter ficado de bico fechado. É muito doido", concluiu ela.

