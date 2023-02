Reprodução/Instagram - 10.02.2023 Lucas Souza e Jojo Todynho protagonizam nova polêmica





Jojo Todynho voltou a protagonizar polêmicas nas redes sociais com o ex-marido, Lucas Souza. O oficial do Exército acusou inicialmente a cantora de traições e a apresentadora decidiu se posicionar em uma live na madrugada desta sexta-feira (10) , citando agressões, brigas e uma crise no casamento por não ter engravidado. Após a transmissão ao vivo, ele rebateu as novas acusações nos stories do Instagram.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Entre as críticas feitas a Todynho, Souza afirmou que a ex é "preconceituosa". "Quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, porque realmente, uma pessoa negra e gorda que veio da periferia, o tanto preconceito que sofreu, e ser tão preconceituosa, arrogante e desumilde [...] Bolsonarista de primeira, que fala mal de todos os artistas, que odeia muita gente", declarou.

Entre os vídeos, Lucas ressaltou como não é ciumento e exemplificou casos em que lidou com traições da então companheira, como uma situação no dia em que a pediu em casamento e descobriu o contado dela com um ex, Gabriel Monteiro. "Por mensagens, ela falava que queria o Gabriel Monteiro. [Para mim, dizia:] 'Não quero o Gabriel, quero você', carinha de apaixonado, mandando nudes", afirmou.





O influenciador ainda declarou que levou a cantora para Igreja, para mudar o "espírito de traição" que ela assumiu ter, por "ser da cachorrada" e querer transformar isso. Ele destacou como o pastor poderia sustentar as declarações dele, pois conviveu enquanto passava por uma série de términos com ela por observar traições no comportamento da ex, que "gostava de conversar com policiais".

"Não acreditem nesse personagem maravilhoso da Jojo na rede social, que passa sinceridade. Todas as pessoas que conversam comigo sabem como ela é. Não acreditem no personagem super engraçado que ela montou em 'A Fazenda', ela não é isso. A Jojo tem uma estratégia contra mim, ela bate, mas ela passa a mão, para gerar cancelamento", pontuou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Lucas também lamentou que Jojo ter "exposto intimidades" deles durante o divórcio conturbado, que repercutiu nas redes sociais. "Ela quer me tirar de contexto, me por como agressor, uma coisa que não sou na vida, por Deus, nunca ameacei ela. A situação da medida protetiva foi mau-caráter dela", ponderou, afirmando que sempre "lutou contra agressores na vida", já que a mãe sofreu violências e já foi esfaqueada.

"Quem traía era você, e eu não quis expor isso, mas aí você está fazendo uma live, falando uns negócios tão particulares, como espermograma, sexualidade e relação sexual. Falando que, durante o sexo, eu gostava de chamar ela de 'princesa e meu amor'. Sempre tratei ela da melhor maneira possível. Ela ia para academia, eu dava banho na Jojo, colocava roupa nela", complementou.

Ao negar as agressões contra Todynho, Souza disse ser vítima de comportamentos agressivos da cantora, mencionando que ela não deixava ele sair sozinho durante o casamento. "Essa mulher me diminuía e me xingava. Jojo, fala aí o dia que você me bateu. Porque eu fugia dela, ela começava a ter surto de raiva, me batia e eu ficava segurando. Foi logo depois que a gente voltou. Senti que ela estava com maldade, para me colocar como agressor. Ela vinha para cima, me dava tapa no rosto, me arranhava", contou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.