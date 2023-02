Reprodução/Instagram - 07.02.2023 Jojo Todynho falou de Leo Santana nas redes sociais





Jojo Todynho compartilhou um novo vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (7), em que desabafava sobre a nova rotina alimentar. Após contar que estava "fazendo dieta na força do ódio", a cantora encheu Leo Santana de elogios e brincou sobre o fato de "cobiçar" o artista.

"Para melhorar a nossa paz, Léo Santana o tempo todo, vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Lore, fica difícil de respeitar, a gente quer seguir os mandamentos da Bíblia, não cobiçarás o macho do próximo, não tem como. Esse homem é desproporcional, gente, não tem condições", afirmou a apresentadora, mencionando a esposa do cantor, Lore Improta.





"Se eu for para o show desse homem... me perdoa, Deus [...] Não posso ir para o inferno assim. Jesus, é difícil. A gente quer seguir a palavra, quer fazer a dieta, é só humilhação, cara", complementou. O próprio cantor reagiu à declaração nos comentários da publicação.

"Ei, sério… não dá 'véi'. Você precisa ser estudada, pu** que pa***. Olha isso, neni", afirmou o cantor entre risadas, mencionando a esposa. Confira o relato de Jojo na íntegra:





