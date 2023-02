Agressão, brigas e crise por não engravidar: Jojo rebate ex-marido

Jojo rebateu

A cantora, então, abriu uma live, no Instagram, para rebater a acusação de Lucas. A cantora contou que no começo da relação Lucas era um príncipe, mas que depois do casamento as coisas mudaram. Segundo Jojo, o ex-marido dela começou a fazer uso de anabolizante. Ela falou que Lucas só pensava em ficar “sheipado”. "Eu falava 'Lucas vamos fazer a prova da PRF', e ele: 'Agora não, é o meu momento de sheipar'. Jojo afirmou que foi contra ele fazer harmonização social e não gostou do resultado: "Ficou parecendo o Buzz Lightyear".