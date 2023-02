Reprodução/Instagram - 04.02.2023 Jojo Todynho fez uma lipoaspiração na área do pescoço





Jojo Todynho mostrou aos seguidores o resultado da lipoaspiração que realizou na área do pescoço, procedimento conhecido como "lipo de papada". Pelos stories do Instagram, a cantora mostrou a área após a retirada do excesso de gordura e comentou a evolução após a cirurgia.

"Acabei de fazer minha drenagem. Drenei já a papada. Ainda está inchadinha, mas já melhorou muito, gente", afirmou na manhã deste sábado (4). A influenciadora ainda prometeu que mostrará mais detalhes com fotos do profissional que realizou a cirurgia.







Depois o Dr. Vitor vai mostrar o antes e depois. Outra parada", avaliou, enquanto passava a mão na região sem a proteção. Nos últimos dias, Jojo apareceu no perfil utilizando uma faixa para imobilizar a região do rosto.

Confira abaixo o resultado exibido por Todynho:

