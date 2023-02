Reprodução/Instagram - 10.02.2023 Yasmin Brunet é musa da Grande Rio no Carnaval





Yasmin Brunet participou do último ensaio de quadra da Grande Rio para o Carnaval, nesta quinta-feira (10). A musa da escola de samba optou por um look decotado e exibiu um perrengue que passou com o visual ao retornar para casa.

A modelo posou no espelho do elevador e exibiu que havia tirado partes das roupas e acessórios por conta do cansaço após sambar. "A verdade que ninguém mostra. Cheguei sem salto e sem saia, cheguei assim. Porque estou cansada", afirmou.

Nos cliques, Brunet aparece com o umbigo tampado , algo recorrente nos últimos ensaios que participou com a escola de samba. A influenciadora não chegou a explicar o motivo de ter protegido a área na barriga, mas a ação já é recorrente entre outras celebridades, como Jade Picon, que popularizou o costume no "BBB 22".

Recentemente, Yasmin ainda relatou que passou por uma mudança drástica na rotina com o corpo na preparação para desfilar no Carnaval. A modelo relatou que passou a se exercitar intensamente após um ano sem treinar.

