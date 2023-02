Reprodução / Instagram 09.02.2023 Paolla Oliveira

Paolla Oliveira chamou a atenção no último ensaio de Carnaval da Grande Rio, na noite desta quinta-feira (09). A rainha de bateria estrelou um look inédito, com cabelos curtos e uma peça nude com transparência que dividiu a opinião dos seguidores na internet.

“Ela tá diferente, ela! Hoje tem ensaio e a expectativa só aumenta... Bora pra Grande Rio, meu povo!”, escreveu Paolla na legenda em que divulgou o novo visual com um pequeno vídeo.





A roupa foi uma aposta ousada da atriz. O macacão nude foi elogiado pelas colegas globais, assim como o novo corte de cabelo. “Muito Maravilhosa”, elogiou Ana Furtado. “Meu Deus do Céu”, admirou Giovanna Lancellotti.

Contudo, alguns fãs de Paolla desaprovaram a escolha da roupa. “A Paola é sempre linda, mas a roupa está muito apagada para o Carnaval”, disse uma seguidora. “Look "pós operatório", analisou um internauta.

Paolla Oliveira estará na Marquês de Sapucaí nos próximos dois domingos. No dia 12 de fevereiro participa do ensaio técnico e no dia 19 para o desfile de Carnaval da Grande Rio.

