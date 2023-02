Reprodução/ Twitter Adriane Galisteu

No último domingo (5), Adriane Galisteu foi ao ensaio ténico da Portela na Marquês de Sapucaí e intrigou internautas com o jeito de sambar.

a galisteu sambando é meu novo vídeo favorito de carnaval pic.twitter.com/ap2h0gJRSw — Alisson Nobrien (@alissonnobrien) February 8, 2023





Um registro da apresentadora da avenida foi publicado nas redes sociais e algumas pessoas brincaram com o samba no pé de Galisteu.

"Estava com vontade cagar, aposto", disse um internauta. Outro questionou: "E que horas ela samba no vídeo !?". Uma pessoa ainda tentou justificar a dificuldade de Galisteu de dançar: "Essa roupa não favoreceu a diva".

Seguidores também fizeram montagens com o vídeo do samba da apresentadora. Um diz: "Quando quero cagar, mas estou na rua".

