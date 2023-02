Foto: Reprodução/Twitter Irmã de Neymar, Rafaella Santos, deixa posto de musa da Salgueiro

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., retornará à Marquês de Sapucaí em um posto totalmente novo no Carnaval de 2023. A influenciadora estreou em 2022 como musa da escola de samba "Acadêmicos do Salgueiro", mas este ano terá um novo cargo dentro da escola.

De acordo com a assessoria de imprensa do Salgueiro, Rafaella desfilará pela escola no dia 19 de fevereiro na última alegoria da escola de samaba como destaque. A informação foi compartilhada nesta sexta-feira (10).

Na estreia de Rafaella no Carnaval de 2022, a influenciadora recebeu diversas críticas de internautas com relação a performance no desfile. Na época em que recebia as críticas, Rafaella chegou a rebater os comentários dizendo que era iniciante, mas afirmou que treinaria muito para melhorar.

A escola de samba "Acadêmicos do Salgueiro" desfilará este ano com o tema enredo "Delírios de um Paraíso Vermelho", e falará da valorização da liberdade de expressão, com uma homenagem especial ao famoso artista plástico do Carnaval, Joãosinho Trinta.

A escola de samba ainda contará com a atriz Viviane Araujo, que retorna ao Carnaval de 2023 como Rainha de Bateria da "Acadêmicos do Salgueiro" e a cantora Rebecca que desfilará como Musa da escola da escola de samba.