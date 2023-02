Reprodução/Globo Glória Maria morreu no Rio de Janeiro





Glória Maria terá uma missa de sétimo dia em Lisboa, Portugal, nesta quarta-feira (8). Marina Ruy Barbosa, amiga da jornalista, compartilhou informações sobre a cerimônia religiosa nas redes sociais.



A missa acontecerá na capela da Embaixada do Brasil na capital portuguesa e o embaixador do país em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, estará presente ao lado de amigos da apresentadora. O Padre Omar divulgou detalhes da cerimônia, que ocorre a partir das 10h no horário do país europeu.





Marina prestou homenagens à Glória no velório fechado a amigos e familiares no Rio de Janeiro , mas não estará presente na missa em Lisboa. "Estou aí com o meu coração", escreveu ao publicar a postagem do Padre.



Glória Maria morreu na última quinta-feira (2) , no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde estava internada para tratar um câncer. A doença foi diagnosticada inicialmente em 2019, mas a jornalista ainda tratava metástases no cérebro e o tratamento deixou de fazer efeito.





