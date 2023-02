Foto: Reprodução/Globo Amigos e famíliares dão último adeus à Glória Maria no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (3) ocorre o velório da jornalista e apresentadora Glória Maria no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O velório é restrito apenas para amigos e familiares de Glória Maria. A jornalista morreu nesta quinta-feira (2) por conta de um câncer.

As filhas da jornalista, Maria, de 15 anos e Laura, de 14 anos, foram algumas das primeiras pessoas a chegar ao local onde o corpo de Glória Maria será velado. Diversas celebridades foram chegando ao velório prestar às últimas homenagens à apresentadora.

A família Marinho marcou presença no velório da apresentadora, assim como a atriz Marina Ruy Barbosa e a socialite Narcisa Tamborindeguy, juntos de alguns colegas de trabalho de Glória Maria que não poderiam deixar de prestar as últimas homenagens à grande amiga. Maju Coutinho e Poliana Abritta também compareceram ao velório.

O casal de atores Camila Queiroz e Kebler Toledo e a modelo Luiza Brunet também foram nomes que foram dar um último adeus à Gloria Maria. Os apresentadores Luciano Hulk e Angélica não puderam comparecer ao velório, ams enviaram uma coroa de flores para homenagear a jornalista.

Glória Maria estava internada no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 2019 a jornalista foi diagnosticada com um câncer no pulmão, mas tratado com sucesso com imunoterapia, e uma metástase no cérebro, também tratada com sucesso após cirurgia. Em 2022, a apresentadora precisou iniciar uma nova fase de tratamentos para combater novas metástases cerebrais, mas que deixaram de fazer efeito nos últimos dias.

Desde o anúncio da morte da jornalista, Glória Maria recebeu diversas homenagens nas redes sociais, de amigos, familiares e colegas de trabalho que puderam ter a chance de trabalhar ao lado de uma das maiores referências do jornalismo no Brasil. A Rede Globo fez uma edição especial do Jornal Nacional, relembrando a trajetória de Glória Maria dentro da emissora.

Nós todos, colegas de Glória Maria, temos consciência de que nenhuma homenagem estaria à altura de tudo o que ela representa. Mas nós tentamos. O encerramento do #JN desta quinta (2) é em memória da jornalista ícone da TV brasileira. 💙 pic.twitter.com/wehcFgoKOB — Jornal Nacional (@jornalnacional) February 3, 2023