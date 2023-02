"Bateu uma onda forte"

Em uma das viagens a Jamaica, Glória Maria decidiu experimentar uma erva do país e o momento fez sucesso entre os telespectadores. "Eu estava com muito medo. Eu saí de mim. Só voltei a mim umas dez horas depois. Eu incorporei outra pessoa, e eles me consideraram uma divindade, porque eu fumei e não engasguei", disse ela sobre a experiência no "Mais Você".