Na última quinta-feira (2), morreu a jornalista Glória Maria, que enfrentava um câncer no pulmão. A profissional não deixou só telespectadores e amigos jornalistas, ela também fará falta para Maria, de 15 anos e Laura,de 14, filhas de Glória Maria. As irmãs relembraram momentos íntimos com a mãe no "Fantástico".

Maria e Laura disseram que decidiram dar a entrevista pois acreditam que a mãe "foi muito importante para o Brasil inteiro".

Elas, então, relebram das viagens de Glória Maria. “Sempre que ela viajava, ela pegava, eu lembro, ela pegava um batom dela e aí ela normalmente viajava antes da gente... A gente estava dormindo, né? E aí ela escrevia no espelho alguma coisa: 'Mamãe foi viajar, volto logo, te amo”, contou Maria em uma homenagem à jornalista exibida, no último domingo (5), no "Fantástico".



Maria e Laura foram adotadas pela jornalista em uma das viagens que a jornalista fez para a Bahia."Ela conversava com a gente sobre tudo. Falava das aventuras, tudo o que já passou, dos casos de racismo que sofreu", continuou a menina.

Maria também leu uma carta que escreveu para falar de Glória. "Além de ter sido a melhor mãe sempe nos ajudou e sempre efz tudo tudo para ver eu e minha irã feliz. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, ela lutou muito e podem ter certeza que ficarei aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós", disse ela emocionada.



Laura, então, leu um trecho de uma carta que fez para mãe: "Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos. Te amo. Com amor, Laura".

Maria Ruy Barbosa, uma das amigas mais próximas da família, ainda falou de Glória Maria como mãe: “Eu acho que deixa um legado incrível mãe, dessa incrível amiga que fica para sempre”.



