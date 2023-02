Reprodução/Globo - 08.02.2023 Jeniffer Dias foi vítima de sequestro no Rio de Janeiro





Em participação no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (8), Jeniffer Dias falou do episódio do sequestro que sofreu no Rio de Janeiro, no último final de semana. A atriz de "Rensga Hits" relembrou o momento após escapar dos criminosos, em que as pessoas não acreditavam que ela foi sequestrada.

A noiva do humorista Yuri Marçal relatou que os sequestradores a ameaçaram até conseguir senhas dos aplicativos de banco. Pelo sequestro ter acontecido durante a madrugada, as transações não foram permitidas e os criminosos ficaram com receio de liberá-la mesmo após ela repassar os dados.

Após Jeniffer insistir que não mudaria as senhas após a madrugada, a atriz foi liberada em um lugar que ela não conhecia no centro do Rio. "Me deixaram em um lugar deserto no centro da cidade e eu fui descendo andando. Me deixou muito desesperada que consegui chegar no bar e ninguém acreditou que fui sequestrada [...] Estava chorando muito, quase não conseguia falar", afirmou.

"Talvez acharam que eu era uma moradora de rua e não me ajudaram, talvez acharam que eu estava drogada", complementou. A artista explicou que estava descalça e muito assustada enquanto as pessoas desacreditavam no sequestro, mas um taxista acabou parando no local e a ajudando a chegar aos familiares na zona sul da cidade.