Tina foi a terceira eliminada do "BBB 23" na última terça-feira (7). Ao sair da casa, a ex-sister recebeu um recado especial de Tadeu Schmidt. O apresentador emocionou Tina ao proferir palavras em um dialeto angolano.

Na entrevista ao Rede-BBB, a eliminada, que é angolana, explicou o que o jornalista disse a ela.“Ele falou que eu era muito especial e me cumprimentou também. A gente tem muito isso enraizado de identidade, de antepassados", explicou Tina.

A ex-sister, então, elogiou Tadeu e revelou uma admiração que tem pelo apresentador: "E eu tenho ele como referência no jornalismo. Quando eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo diretamente, eu fiz questão”.

