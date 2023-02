Reprodução/Instagram Felipe Titto

Felipe Titto esteve no podcast "Ticaracaticast" e falou do início da carreira na TV. O ator contou que passou por dificuldades financeiras e revelou que não ganhava muito quando iniciou na Globo.

O artista começou na TV como garoto-propaganda de comerciais. Mas, fez tanto sucesso na área que foi obrigada a inovar. "Fiz [comercial] para tudo que você imaginar. Comecei a fazer publicidade e aí chegou um momento em que eu não tinha mais muito mercado porque eu já tinha feito tudo... Fiz muitos comerciais. E aí o mercado falou: 'dá um brecada no cara porque só dá ele e aí não credibiliza'", disse Titto.

Ele, então, se inscreveu no banco de talentos da Globo para conseguir trabalho na emissora. Deste modo, Titti fez duas participações especiais no quadro "Retrato Falado", do 'Fantástico". Depois, participou do seriado A Diarista (2004) e conseguiu um papel em Malhação (2005).

"Fiz um teste para Malhação e passei, em que eu era um personagem cômico, o que também é um ponto negativo na época, porque não tinha rede social, e o cômico não fazia dinheiro, quem fazia dinheiro eram o vilão e o galã, [por serem] mais abrangentes para monetização", contou.

O ator, então, revelou o salário que ganhou na novela teen: "E aí, mano, o salário que eu tinha era aquilo, ganhava R$ 1.500 por mês".

Após Malhação, Titto participou da série Aline (2009). Depois de anos longe da TV, ele retornou em 2012 uma participação especial em Avenida Brasil, como Sidney. Neste trabalho, o salário do ator era maior, de R$ 5 mil.

A partir daí, Titto conseguiu se estabelecer no mercado e passou por novelas de sucesso como novelas como Amor à Vida (2013), Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015), O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019).

