Foto: Reprodução/Instagram Jeniffer Dias e Yuri Marçal





A atriz Jennifer Dias, noiva de Yuri Marçal, foi vítima de um sequestro no Rio de Janeiro. Em publicação nas redes sociais, o comediante afirmou que o crime ocorreu na madrugada deste domingo (5) e que a companheira "está bem na medida do possível".

No próprio perfil do Instagram, Dias relatou que foi sequestrada enquanto voltava do ensaio de Carnaval da Mangueira. "Fui surpreendida por homens encapuzados e armados quando chegava na minha casa. Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças", afirmou.





Jennifer relatou que foi liberada sem nenhum pertence após os criminosos garantirem as senhas dela e que conseguiu contatar a família posteriormente. Yuri estava no Espírito Santo e contou que cancelou os compromissos profissionais ao descobrir o sequestro.

"Foi e ainda está sendo muito assustador [...] Já tomamos as medidas legais e estamos nos cuidando", pontuou o comediante. Diversas celebridades expressaram apoio aos dois nos comentários das postagens, como Thelma Assis, Cacau Protasio, Jeniffer Nascimento, Fernanda Paes Leme e mais.

Confira os comunicados do casal na íntegra:





