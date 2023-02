Reprodução/Instagram Filha de Glória Maria faz nova homenagem para a mãe e emociona

Maria Matta, filha de Glória Maria , compartilhou outra homenagem para a mãe, que morreu na quinta-feira (2).

No perfil do Instagram, a jovem de 15 anos publicou uma foto antiga da jornalista com um microfone nas mãos.





Lamentando a partida da matriarca, Maria foi singela. "Saudades eternas mamãe", escreveu ela adicionando emojis de coração preto.

Durante o Fantástico, as filhas de Glória Maria, Maria e Laura, relembraram momentos íntimos com a mãe.

"Além de ter sido a melhor mãe sempre nos ajudou e sempre fez tudo tudo para ver eu e minha irmã feliz. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, ela lutou muito e podem ter certeza que ficarei aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós", leu Maria emocionada.

