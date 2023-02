Foto: Reprodução/Instagram Afilhada de Glória Maria presta homenagens à jornalista

A confeiteira Júlia Chaloub Azevedo, afilhada da jornalista Glória Maria que morreu na manhã da última quinta-feira (2), prestou homenagens à madrinha nas redes sociais nesta terça-feira (7).

"Não consigo listar a quantidade de coisas que eu e minha madrinha vivemos juntas. Ela sempre me dizia que eu fui a primeira criança que ela teve na vida, que me tinha como uma filha.", iniciou ela em uma postagem no Instagram.

"Ela me proporcionou momentos e memórias inesquecíveis. Ela partiu desse plano, mas vai viver para sempre dentro do meu coração. Só posso dizer o quanto te amo e te admiro, independente de onde você esteja, madrinha", escreveu ela na legenda da publicação.

Em uma entrevista para o "Fantástico" da Rede Globo no último domingo (5), Júlia conta que Glória Maria sempre a tratou como uma filha e relembrou da viagem que fez com a madrinha para Paris, quando tinha 12 anos. "Por mais que ela fosse minha madrinha, sempre me tratou como filha".

Júlia afirma que estará sempre presente na vida das filhas de Glória Maria, Maria, de 15 anos e Laura, de 14 anos. "Vou estar sempre presente para as meninas e vou tentar ser o que ela foi para mim… Uma mãe", afirmou ela que é madrinha de Laura.